Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handgreifliche Geschäftspartner sorgen für Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

In Erfurt endete am Dienstagabend ein vermeintlich harmloses Kaufgeschäft in einem Raubdelikt. Kurz nach 17:00 Uhr traf eine 28-jährige Verkäuferin in der Iderhoffstraße auf ein Pärchen, um einen Tisch zu übergeben, den sie zuvor im Internet angeboten hatte. Bei der Geldübergabe stellte die Frau jedoch fest, dass ihr lediglich 35 Euro statt der vereinbarten 40 Euro übergeben wurden. Als sie sich daraufhin weigerte, den Tisch herauszugeben, kam es zu einem Streit mit den unbekannten Käufern. In der Folge rissen die Täter der 28-Jährigen den Tisch aus der Hand und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Bei der Auseinandersetzung stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nun nach den beiden unbekannten Tätern. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 12:37

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flaschenwurf auf Straßenbahn

    Erfurt (ots) - Zu einem Flaschenwurf auf eine Straßenbahn kam es gestern Abend in der Erfurter Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen bewarf ein polizeibekannter 50-Jähriger gegen 22:45 Uhr eine stehende Tram am Fischmarkt. Anschließend beleidigte der Täter den Straßenbahnfahrer ausländerfeindlich und entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei zunächst in unbekannte Richtung, konnte jedoch kurze Zeit später in ...

  • 11.11.2025 – 15:51

    LPI-EF: Batterien aus Lkw gestohlen

    Erfurt (ots) - Am Wochenende machten sich Diebe an einem Lkw in Buttstädt zu schaffen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag entfernten sie in der Straße Am Safransgarten mehrere Batterien aus einem Lkw. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute im Wert von etwa 500. Einen Schaden verursachten sie hierbei nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Diebstahl an einem Kraftfahrzeug auf. (SO) Rückfragen bitte an: ...

  • 11.11.2025 – 15:51

    LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

    Erfurt (ots) - Am Wochenende hatten es Diebe auf eine Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachen sie mit Gewalt in ein Geschäftshaus in der Neuwerkstraße ein und verschafften sie sich Zutritt zu einer Arztpraxis. Dort entwendeten sie diverse Büroartikel und einen Behandlungsstuhl im Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) ...

