Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handgreifliche Geschäftspartner sorgen für Polizeieinsatz

Erfurt (ots)

In Erfurt endete am Dienstagabend ein vermeintlich harmloses Kaufgeschäft in einem Raubdelikt. Kurz nach 17:00 Uhr traf eine 28-jährige Verkäuferin in der Iderhoffstraße auf ein Pärchen, um einen Tisch zu übergeben, den sie zuvor im Internet angeboten hatte. Bei der Geldübergabe stellte die Frau jedoch fest, dass ihr lediglich 35 Euro statt der vereinbarten 40 Euro übergeben wurden. Als sie sich daraufhin weigerte, den Tisch herauszugeben, kam es zu einem Streit mit den unbekannten Käufern. In der Folge rissen die Täter der 28-Jährigen den Tisch aus der Hand und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Bei der Auseinandersetzung stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht nun nach den beiden unbekannten Tätern. (DS)

