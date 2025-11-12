PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flaschenwurf auf Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem Flaschenwurf auf eine Straßenbahn kam es gestern Abend in der Erfurter Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen bewarf ein polizeibekannter 50-Jähriger gegen 22:45 Uhr eine stehende Tram am Fischmarkt. Anschließend beleidigte der Täter den Straßenbahnfahrer ausländerfeindlich und entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei zunächst in unbekannte Richtung, konnte jedoch kurze Zeit später in einer anderen Straßenbahn angetroffen werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung sowie Beleidigung auf politisch motivierter Grundlage eingeleitet und sucht weitere Zeugen, die den Vorfall gestern Abend beobachtet haben und Angaben zum Tatgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0294318 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

