Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schaufensterscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurde ein Schaufenster in Erfurt beschädigt. Unbekannte Täter warfen im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag einen Pflasterstein gegen die Glasscheibe eines Floristikfachgeschäftes in der Schlachthofstraße. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

