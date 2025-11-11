Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Erfolgloser Diebeszug auf dem Universitätsgelände
Erfurt (ots)
Am Wochenende trieben Unbekannte auf dem Gelände der Erfurter Universität ihr Unwesen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Samstag brachen sie mit Gewalt mehrere Spinde und einen Schreibtisch auf. An Beute gelangten die Diebe nicht. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
