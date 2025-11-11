PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Zusammenstoß mit Straßenbahn in der Innenstadt

Erfurt (ots)

Montagmorgen kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Gegen 09:25 Uhr befuhr ein 68-jähriger Kia-Fahrer den Klostergang in Richtung Regierungsstraße und wollte nach links in diese einbiegen. Dabei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer Straßenbahn, die in Richtung Brühler Garten unterwegs gewesen war und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
