Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Politisch motivierte Bedrohung und Beleidigung

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer politisch motivierten Bedrohung und Beleidigung. Gegen 01:25 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann in der Krämpferstraße von einer Gruppe von etwa sechs bis sieben Personen verfolgt und in der Folge bedroht sowie beleidigt. Der Geschädigte wandte sich an eine Polizeistreife, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Angers befand. Die Beamten konnten zwei 26-jährige Erfurter als Tatverdächtige bekannt machen. Beide Männer standen teilweise erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 28-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den weiteren Beteiligten verlief ergebnislos. Die Polizei hat gegen die Personen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (DS)

