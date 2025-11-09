PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Martiniumzüge im Landkreis Sömmerda

Sömmerda (ots)

Zwischen dem 07.11.und dem 10.11.2025 fanden im gesamten Landkreis Sömmerda zahlreiche Martiniumzüge statt. Die Veranstaltungen wurden von Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden und Vereinen organisiert und erfreuten sich großer Beteiligung. Die Polizeiinspektion Sömmerda begleitet die Umzüge zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und unterstützte die Veranstalter bei erforderlichen Verkehrsmaßnahmen. Hierbei kam es örtlich zu kurzzeitigen Straßensperrungen und Verkehrslenkungen. Die Umzüge verliefen friedlich und ohne Zwischenfälle. Insgesamt kann von einer ruhigen Einsatzlage und einer positiven Atmosphäre berichtet werden.

Die Polizei dankt allen Beteiligten, Veranstaltern und Helfern für die gute Zusammenarbeit und das rücksichtsvolle Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. (CB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

