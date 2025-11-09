Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda

Sömmerda (ots)

In der Nacht zum Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda im Landkreis mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Nach Mitternacht wurde ein VW Golf im Bereich Vor dem Obertor in der Ortslage Udestedt kontrolliert. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Bei dem 23-Jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 04:15 Uhr kontrollierten die Beamten nach einer Tanzveranstaltung in Kindelbrück den Fahrer eines Skoda Octavia. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntagnachmittag gegen 14:00Uhr fiel den Beamten in Tunzenhausen ein Daimler- Fahrer auf, der ebenfalls kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Weiter stellte sich heraus, dass der 54- Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Lehnstedter wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass Fahren unter Drogen- oder Alkoholeinfluss nicht nur rechtliche Folgen hat, sondern auch eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt. (CB)

