Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nachbarschaftsstreit in Kölleda eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Nachbarschaftsstreitigkeit eskalierte gestern Nachmittag in Kölleda. Drei Mieter im Alter von 13 bis 31 Jahren gerieten gegen 16:30 Uhr aufgrund vorangegangener Streitigkeiten im Treppenhaus aneinander. Zunächst beleidigten sie sich untereinander und beschimpften sich. Anschließend schlugen und traten sie aufeinander ein. Hierbei wurden ein 23-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau leicht verletzt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Streithähne voneinander trennen und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung Beleidigung sowie Sachbeschädigung ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

