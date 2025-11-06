Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Nachbarschaftsstreit in Kölleda eskaliert
Landkreis Sömmerda (ots)
Eine Nachbarschaftsstreitigkeit eskalierte gestern Nachmittag in Kölleda. Drei Mieter im Alter von 13 bis 31 Jahren gerieten gegen 16:30 Uhr aufgrund vorangegangener Streitigkeiten im Treppenhaus aneinander. Zunächst beleidigten sie sich untereinander und beschimpften sich. Anschließend schlugen und traten sie aufeinander ein. Hierbei wurden ein 23-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau leicht verletzt. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Streithähne voneinander trennen und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung Beleidigung sowie Sachbeschädigung ein. (DS)
