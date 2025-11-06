Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Kennzeichen

Erfurt (ots)

Mittwochabend stoppten Polizeibeamte in Erfurt einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Mann befuhr gegen 19:20 Uhr die Bonhoefferstraße. Die Beamten bemängelten nicht nur das fehlende Kennzeichen und somit den fehlenden Versicherungsschutz, sondern auch den positiven Drogenvortest. Wenig später, gegen 19:40 Uhr, geriet ein weiterer Mann auf dem Erfurter Anger ins Visier einer Streifenbesatzung. Der 25-Jährige führte ebenfalls unter dem Einfluss Drogen einen E-Scooter. Beide Männer mussten sich Blutentnahmen unterziehen. Die Polizei ermittelt nun in Ordnungswidrigkeitenverfahren und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (SO)

