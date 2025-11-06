PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte Frauen nach Verkehrsunfall gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 21.10.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Erfurter Anger. Gegen 13:05 Uhr fuhr ein betrunkener 50-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Bahnhofstraße auf den Anger. Dabei stieß er mit zwei unbekannten Frauen zusammen und stürzte. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Frauen verließen im Anschluss die Unfallstelle. Während der Fahrradfahrer wenig später durch Streifenbeamte gestellt werden konnte, fehlt von den beiden Frauen bisher jede Spur. Deswegen bittet die Polizei die beiden Geschädigten oder Zeugen, die Hinweise zu ihnen geben können, sich beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0274005 zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

