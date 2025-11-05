PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Benefizkonzert "Klangspuren der Zeit - Filmmusik aus 100 Jahren"

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Am 07.11.2025 erwartet Konzertbesucher in der Erfurter Thomaskirche ein ganz besonderes musikalisches Ereignis. Unter dem Titel "Klangspuren der Zeit - Filmmusik aus 100 Jahren" laden die Landespolizeiinspektion Erfurt, das Polizeiorchester Thüringen und die Evangelische Thomasgemeinde bereits zum sechsten Mal zu einem Benefizkonzert ein.

Beginnend um 19:00 Uhr entführt das Konzert die Zuhörer auf eine musikalische Zeitreise durch ein ganzes Jahrhundert der Filmgeschichte. Vom epischen Soundtrack des Stummfilms Die Nibelungen (1924) bis hin zu den aktuellen Klängen aus dem Film Barbie (2023) spannt sich ein eindrucksvoller Bogen. Zu den Höhepunkten des Abends zählen Melodien aus zeitlosen Klassikern wie Casablanca, Ben Hur, Mary Poppins, sowie unvergessliche Titel aus modernen Blockbustern wie Titanic, Avatar und Avengers: Endgame.

Neben der musikalischen Vielfalt steht der gute Zweck im Mittelpunkt des Konzerts: Der gesamte Erlös kommt drei Erfurter Organisationen zugute.

Tickets für das Konzert gibt es über www.ticketshop-thueringen.de sowie an der Abendkasse.

Genießen Sie einen unvergesslichen Abend mit dem Polizeiorchester Thüringen und tun Sie zugleich etwas Gutes. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

