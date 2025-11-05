Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfassungsfeindliches Symbol an Hausfassade

Erfurt (ots)

Unbekannte sprühten am Wochenende in Erfurt eine Hausfassade mit weißer Sprühfarbe an. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Montag brachten die Täter ein verfassungsfeindliches Symbol von etwa einem Meter an einem Gebäude in der Hermann-Brill-Straße an. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer politisch motivierten Sachbeschädigung aufgenommen. (SO)

