Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Mülltonnenbrand
Erfurt (ots)
Mittwochnacht verursachten Unbekannte einen Brand in Erfurt. Gegen 01:40 Uhr setzten die Täter in der Tungerstraße fünf Mülltonnen in Brand und flüchteten anschließend. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf zwei geparkte Kleinkrafträder über. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte zwar ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden, allerdings entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
