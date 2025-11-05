PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Mülltonnenbrand

Erfurt (ots)

Mittwochnacht verursachten Unbekannte einen Brand in Erfurt. Gegen 01:40 Uhr setzten die Täter in der Tungerstraße fünf Mülltonnen in Brand und flüchteten anschließend. Der Brand griff im weiteren Verlauf auf zwei geparkte Kleinkrafträder über. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte zwar ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindert werden, allerdings entstand ein Sachschaden von über 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 13:07

    LPI-EF: Weitere Geschädigte nach Geisterfahrt auf der B7 bei Erfurt gesucht

    Erfurt (ots) - Bereits am Abend des 15.10.2025 kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Güterverkehrszentrum und dem Erfurter Ortsteil Linderbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom Güterverkehrszentrum kommend auf die Bundesstraße 7 in Richtung Innenstadt auf - allerdings auf der ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 13:46

    LPI-EF: Einbruch und Diebstahl aus Vereinsheim

    Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Erfurter Johannesstraße ein. Zunächst verschafften sich die Täter über eine angrenzende Mauer Zugang zu einem Vordach und beschädigten dabei eine Fensterscheibe. Durch das eingeschlagene Fenster gelangten sie dann in die im ersten Obergeschoss befindlichen Räumlichkeiten. Dort hebelten sie eine Bürotür sowie zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren