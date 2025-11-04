Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch und Diebstahl aus Vereinsheim

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag drangen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Erfurter Johannesstraße ein. Zunächst verschafften sich die Täter über eine angrenzende Mauer Zugang zu einem Vordach und beschädigten dabei eine Fensterscheibe. Durch das eingeschlagene Fenster gelangten sie dann in die im ersten Obergeschoss befindlichen Räumlichkeiten. Dort hebelten sie eine Bürotür sowie zwei Schranktüren auf und entwendeten u. a. Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell