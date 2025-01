Lübeck (ots) - Am 17. Januar 2025 (Freitag) wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, weil bislang unbekannte Personen Weidesträucher an der Brookschen Uferwiese in Bosau herunter geschnitten haben sollen. Weil bislang kein Täter ermittelt werden konnte, sucht die Polizei nach Zeugen. Wann genau die Tat sich ...

mehr