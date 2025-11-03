Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Schmierereien mit verfassungswidrigen Symbolen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachten am Freitag in der Hermann-Brill-Straße in Erfurt mehrere verfassungswidrige Symbole an. Zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr besprühten die Täter u. a. die Fassade eines Wohnhauses sowie einen Kleidercontainer mit Hakenkreuzen. Der entstandene Schaden durch die notwendige Reinigung wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie politisch motivierter Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Personen geben können. Diese wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0284247. (DS)

