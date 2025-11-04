Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Tierabwehrspray verletzt

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung durch ein Tierabwehrspray. Gegen 18:10 Uhr gerieten eine 33-jährige polizeibekannte Frau und ein 43-jähriger Mann in der Bahnhofsstraße zunächst in einen Streit. In der weiteren Folge setzte die Frau ein Tierabwehrspray gegen den Mann ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte beide Beteiligten vor Ort fest. Beide waren mit über 2,6 Promille erheblich alkoholisiert. Das Tierabwehrspray wurde beschlagnahmt und gegen die 33-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

