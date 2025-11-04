PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Tierabwehrspray verletzt

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung durch ein Tierabwehrspray. Gegen 18:10 Uhr gerieten eine 33-jährige polizeibekannte Frau und ein 43-jähriger Mann in der Bahnhofsstraße zunächst in einen Streit. In der weiteren Folge setzte die Frau ein Tierabwehrspray gegen den Mann ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die hinzugerufene Polizei stellte beide Beteiligten vor Ort fest. Beide waren mit über 2,6 Promille erheblich alkoholisiert. Das Tierabwehrspray wurde beschlagnahmt und gegen die 33-Jährige ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

