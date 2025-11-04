Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Erfurt

Erfurt (ots)

Montagabend kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Kurz nach 18:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Peugeot-Fahrerin die Gothaer Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Meineckestraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnis hielt sie dazu zunächst vor der Kreuzung an. Als sie dann ihre Fahrt fortsetzte, übersah sie eine aus Richtung Gothaer Platz in Richtung Messe startende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Allerdings wird der Sachschaden an dem Peugeot und der Straßenbahn auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Gothaer Straße. (DS)

