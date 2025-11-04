Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Eigentümer gesucht
Sömmerda (ots)
Die Polizei sucht den Eigentümer des hier abgebildeten Fahrrades. Dieses wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 19.10.2025 in Sömmerda sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Damenrad der Marke "Diamant" vom Typ "Smaragd City" aus einer Diebstahlshandlung stammt. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Angabe der Vorgangsnummer 0271943 entgegen. (DS)
