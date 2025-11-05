PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Weitere Geschädigte nach Geisterfahrt auf der B7 bei Erfurt gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am Abend des 15.10.2025 kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Güterverkehrszentrum und dem Erfurter Ortsteil Linderbach zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 26-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug vom Güterverkehrszentrum kommend auf die Bundesstraße 7 in Richtung Innenstadt auf - allerdings auf der falschen Fahrbahn in Richtung Weimar. Während seiner Geisterfahrt mussten zahlreiche Autofahrer bremsen oder ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern (siehe Pressemeldung der Landespolizeiinspektion Erfurt vom 16.10.2025 mit der Überschrift "Geisterfahrer auf der B7 bei Erfurt gestoppt").

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei weitere Geschädigte, die dem LKW-Fahrer ausweichen mussten bzw. durch die Geisterfahrt gefährdet wurden. Diese wenden sich bitte unter Nennung der Vorgangsnummer 0269123 an den Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) oder an jede andere Polizeidienststelle. (DS)

