Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit E-Scootern berauscht durch die Nacht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei stoppte in der vergangenen Nacht mehrere berauschte E-Scooter-Fahrer.

Den Auftakt machte ein 18-Jähriger gegen 19:30 Uhr am Krämpferufer. Da ein Drogenvortest positiv war, musste der Mann sich einer Blutentnahme unterziehen. Den richtigen Riecher hatten Polizeibeamte später auch bei vier weiteren E-Scooter Fahrern. Gegen 23.00 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Rathausgasse, als er in eine Verkehrskontrolle kam. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp einem Promille. Im Juri-Gagarin-Ring verriet sein Alkoholgeruch einen 22-jährigen Mann. Er war mit knapp 1,6 Promille unterwegs gewesen und musste ebenfalls eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Dieses Schicksal teilte gegen 03:20 Uhr auch eine 21-jährige Frau, welche die Maximilian-Welsch-Straße befuhr. Ihr Atemalkoholwert lag mit knapp 1,5 Promille ebenfalls deutlich über dem erlaubten Grenzwert. Und auf dem Anger wurde die Fahrt einer 30-Jährigen beendet, als sie ihren E-Scooter trotz knappen 1,7 Promille und vorherigem Drogenkonsum führte. Die Polizei leitete in allen Fällen Bußgeld- bzw. Strafverfahren ein und beschlagnahmte mehrere Führerscheine. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell