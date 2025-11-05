Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pokémon-Karten aus Container gestohlen

Erfurt (ots)

Auf Pokémon-Karten hatten es Diebe zum Wochenstart im Erfurter Süden abgesehen. Die Unbekannten brachen von Montag bis Dienstag mit Gewalt einen Container mit Presseerzeugnissen auf einem Supermarktparkplatz in der Hermsdorfer Straße auf. Daraus entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Zeitschriften mit Pokémon-Karten und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

