Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl mit Waffen in Supermarkt

Erfurt (ots)

Gestern Mittag versuchte ein unbekannter Täter Lebensmittel im Erfurter Süden zu stehlen. Der Mann füllte gegen 12:00 Uhr seinen Rucksack in einem Supermarkt im Stadtteil Drosselberg. Als er anschließend den Markt verlassen wollte, wurde er durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes daran gehindert. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht. Den Rucksack ließ er am Tatort zurück. In diesem befand sich neben Lebensmitteln im Wert von über 50 Euro außerdem ein Küchenmesser. Die Polizei stellte den Rucksack vor Ort sicher und leitete ein Strafverfahren wegen versuchtem räuberischem Diebstahl mit Waffen ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell