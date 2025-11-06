PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Räuberischer Diebstahl mit Waffen in Supermarkt

Erfurt (ots)

Gestern Mittag versuchte ein unbekannter Täter Lebensmittel im Erfurter Süden zu stehlen. Der Mann füllte gegen 12:00 Uhr seinen Rucksack in einem Supermarkt im Stadtteil Drosselberg. Als er anschließend den Markt verlassen wollte, wurde er durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes daran gehindert. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht. Den Rucksack ließ er am Tatort zurück. In diesem befand sich neben Lebensmitteln im Wert von über 50 Euro außerdem ein Küchenmesser. Die Polizei stellte den Rucksack vor Ort sicher und leitete ein Strafverfahren wegen versuchtem räuberischem Diebstahl mit Waffen ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:19

    LPI-EF: Geschädigte Frauen nach Verkehrsunfall gesucht

    Erfurt (ots) - Bereits am 21.10.2025 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Erfurter Anger. Gegen 13:05 Uhr fuhr ein betrunkener 50-jähriger Fahrradfahrer aus Richtung Bahnhofstraße auf den Anger. Dabei stieß er mit zwei unbekannten Frauen zusammen und stürzte. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Frauen verließen im Anschluss die Unfallstelle. Während der Fahrradfahrer wenig später durch Streifenbeamte ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 13:13

    LPI-EF: Pokémon-Karten aus Container gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf Pokémon-Karten hatten es Diebe zum Wochenstart im Erfurter Süden abgesehen. Die Unbekannten brachen von Montag bis Dienstag mit Gewalt einen Container mit Presseerzeugnissen auf einem Supermarktparkplatz in der Hermsdorfer Straße auf. Daraus entwendeten sie eine unbekannte Anzahl an Zeitschriften mit Pokémon-Karten und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte zum Zeitpunkt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren