Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gefährliche Körperverletzung mittels Friseurschere
Erfurt (ots)
u einer gefährlichen Körperverletzung kam es gestern Nachmittag in einem Friseurgeschäft in Erfurt. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Salons forderte gegen 13:30 Uhr die Herausgabe seiner Arbeitsmaterialien. Es kam zu einem Handgemenge mit einem 21-jährigen Angestellten, welcher hierbei eine Schnittwunde durch eine der Scheren erlitt. Gegen den 25-Jährigen ehemaligen Mitarbeiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (SO)
