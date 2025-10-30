Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-tschechische Polizeistreife stoppt unbelehrbaren Straftäter

Großschönau (ots)

29.10.2025 | 22:30 Uhr | Großschönau

Eine gemeinsame Streife von Bundespolizei und tschechischer Polizei kontrollierte am 29. Oktober 2025 in Großschönau einen um 22:30 Uhr aus Tschechien eingereisten Autofahrer. Der 38-jährige Slowake konnte weder einen Führerschein, noch eine gültige Haftpflichtversicherung für seinen Ford Mondeo vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er reiste zu Fuß wieder nach Tschechien aus. Nach einigen Minuten kehrten die Beamten zum Feststellort zurück und trafen den Slowaken nochmals an. Er telefonierte mit einem Bekannten, der den Wagen abholen soll. Er wurde nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass das unversicherte Fahrzeug nicht bewegt werden darf. Nach einigen Minuten kehrte die Polizeistreife abermals zurück. Der Ford befand sich nun nicht mehr vor Ort. Der in Tschechien lebende Slowake wird sich wegen eines Wiederholungsdeliktes verantworten muss.

