Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Dreimal gegen Waffengesetz verstoßen
Zittau (ots)
29.10.2025 | 07:25 Uhr | Zittau
Ein polnischer Autofahrer war am 29. Oktober 2025 bei Zittau mit einem verbotenen Teleskopschlagstock, einem Schlagring und einem illegalen Pfefferspray nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei hat den 43-jährigen Mann auf der B 178n kontrolliert und die verbotenen Gegenstände beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.
