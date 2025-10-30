BPOLI EBB: Dreimal gegen Waffengesetz verstoßen

Zittau, Rascha (ots) - 28.10.2025 | 00:40 Uhr | Rascha 28.10.2025 | 11:00 Uhr | Zittau 28.10.2025 | 14:57 Uhr | Zittau Die Bundespolizei hat am 28. Oktober 2025 im Grenzgebiet des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien vier Personen gestoppt, die illegal eingereist waren oder sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten. Zwei von ihnen wurden nach Polen zurückgewiesen. Um 00:40 Uhr kontrollierten Beamte in Rascha einen ...

mehr