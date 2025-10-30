PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dreimal gegen Waffengesetz verstoßen

Zittau (ots)

29.10.2025 | 07:25 Uhr | Zittau

Ein polnischer Autofahrer war am 29. Oktober 2025 bei Zittau mit einem verbotenen Teleskopschlagstock, einem Schlagring und einem illegalen Pfefferspray nach Deutschland eingereist. Die Bundespolizei hat den 43-jährigen Mann auf der B 178n kontrolliert und die verbotenen Gegenstände beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

