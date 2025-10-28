Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gesuchten Straftäter gestoppt

Zittau (ots)

27.10.2025 | 20:00 Uhr | Zittau

Bei Zittau ging am 27. Oktober 2025 der Bundespolizei ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter ins Fahndungsnetz. Die Beamten kontrollierten um 20:00 Uhr in der deutsch-polnischen Grenzkontrollstelle auf der B 178n einen einreisenden Rumänen. Der 48 Jahre alte Mann wurde 2023 wegen eines Führerscheinverstoßes zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er die offene Gesamtsumme inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 464,50 Euro zahlen konnte, entging er einer Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen. Ihm wurde die Weiterreise gestattet.

