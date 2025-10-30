Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Verurteilter Dieb musste Geldstrafe zahlen
Zittau (ots)
29.10.2025 | 10:40 Uhr | Zittau
Die Bundespolizei stoppte am 29. Oktober 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 10:40 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten tschechischen Autofahrer, der 2018 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Er zahlte nun den offenen Gesamtbetrag in Höhe von 536,00 Euro und entging damit einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.
