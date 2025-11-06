PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Polizisten in wohltätiger Einrichtung

Erfurt (ots)

Mittwochvormittag wählten Freiwillige einer wohltätigen Einrichtung in der Erfurter Altstadt den Polizeinotruf. Gegen 10:30 Uhr hielt sich ein polizeibekannter Mann trotz bestehendem Hausverbot in den Räumlichkeiten auf. Die hinzugerufenen Polizisten forderten den 50-Jährigen auf, die Einrichtung zu verlassen. Der Mann griff die Beamten daraufhin an, so dass sie Pfefferspray einsetzen mussten. Die Beamten wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der 50-Jährige wurde in der weiteren Folge in ein Erfurter Krankenhaus eingeliefert. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

