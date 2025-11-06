PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Erfurt (ots)

Heute Morgen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr auf der Paul-Schäfer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen musste ein 42-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Zwei nachfolgende VW-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Zunächst kollidierte ein 20-jähriger Golf-Fahrer mit dem stehenden Audi. Daraufhin fuhr eine 48-jährige Passat-Fahrerin auf den Golf auf. Bei dem Unfall erlitten der 42-jährige Audi-Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu einer etwa 90-minütigen Vollsperrung der Paul-Schäfer-Straße. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

