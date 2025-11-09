PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grober Unfug

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag gegen 01:30Uhr, kam es in der Wilhelm- Pieck- Straße in Udestedt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen riss eine männliche Person im Alkoholrausch das angebrachte Kennzeichen von einem abgestellten PKW ab. Durch Anwohner wurde der Täter dabei beobachtet und gestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Sömmerda hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (CB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 09.11.2025 – 19:29

    LPI-EF: Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zum Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda im Landkreis mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Nach Mitternacht wurde ein VW Golf im Bereich Vor dem Obertor in der Ortslage Udestedt kontrolliert. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:22

    LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

    Erfurt (ots) - Heute Morgen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr auf der Paul-Schäfer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen musste ein 42-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Zwei nachfolgende VW-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Zunächst kollidierte ein 20-jähriger Golf-Fahrer mit dem stehenden Audi. ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:21

    LPI-EF: Nachbarschaftsstreit in Kölleda eskaliert

    Landkreis Sömmerda (ots) - Eine Nachbarschaftsstreitigkeit eskalierte gestern Nachmittag in Kölleda. Drei Mieter im Alter von 13 bis 31 Jahren gerieten gegen 16:30 Uhr aufgrund vorangegangener Streitigkeiten im Treppenhaus aneinander. Zunächst beleidigten sie sich untereinander und beschimpften sich. Anschließend schlugen und traten sie aufeinander ein. Hierbei wurden ein 23-jähriger Mann und eine 31-jährige Frau ...

    mehr
