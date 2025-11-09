Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Grober Unfug

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom Samstag zu Sonntag gegen 01:30Uhr, kam es in der Wilhelm- Pieck- Straße in Udestedt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen riss eine männliche Person im Alkoholrausch das angebrachte Kennzeichen von einem abgestellten PKW ab. Durch Anwohner wurde der Täter dabei beobachtet und gestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Sömmerda hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (CB)

