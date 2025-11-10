Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten in der Erfurter Innenstadt angegriffen und beleidigt

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein 46-Jähriger in der Erfurter Innenstadt versucht, zwei Polizisten anzugreifen. Die beiden Beamten befanden sich kurz vor 04:00 Uhr in der Johannesstraße, um eine Verlustanzeige wegen eines verlorenen Mobiltelefons aufzunehmen, als der Mann ohne erkennbaren Grund mit erhobenen Fäusten auf sie zuging und versuchte, sie anzugreifen. Der 46-Jährige musste daraufhin durch die Polizisten zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte er sich heftig und versuchte, die Beamten zu treten. Zudem beleidigte er sie fortwährend. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde der polizeibekannte Mann mit mehreren Strafanzeigen, u. a. wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, aus der Maßnahme entlassen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell