PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten in der Erfurter Innenstadt angegriffen und beleidigt

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein 46-Jähriger in der Erfurter Innenstadt versucht, zwei Polizisten anzugreifen. Die beiden Beamten befanden sich kurz vor 04:00 Uhr in der Johannesstraße, um eine Verlustanzeige wegen eines verlorenen Mobiltelefons aufzunehmen, als der Mann ohne erkennbaren Grund mit erhobenen Fäusten auf sie zuging und versuchte, sie anzugreifen. Der 46-Jährige musste daraufhin durch die Polizisten zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte er sich heftig und versuchte, die Beamten zu treten. Zudem beleidigte er sie fortwährend. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde der polizeibekannte Mann mit mehreren Strafanzeigen, u. a. wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, aus der Maßnahme entlassen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 19:31

    LPI-EF: Martiniumzüge im Landkreis Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Zwischen dem 07.11.und dem 10.11.2025 fanden im gesamten Landkreis Sömmerda zahlreiche Martiniumzüge statt. Die Veranstaltungen wurden von Kindergärten, Schulen, Kirchengemeinden und Vereinen organisiert und erfreuten sich großer Beteiligung. Die Polizeiinspektion Sömmerda begleitet die Umzüge zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und unterstützte die Veranstalter bei erforderlichen ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 19:30

    LPI-EF: Grober Unfug

    Sömmerda (ots) - In der Nacht vom Samstag zu Sonntag gegen 01:30Uhr, kam es in der Wilhelm- Pieck- Straße in Udestedt zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen riss eine männliche Person im Alkoholrausch das angebrachte Kennzeichen von einem abgestellten PKW ab. Durch Anwohner wurde der Täter dabei beobachtet und gestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Sömmerda hat die ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 19:29

    LPI-EF: Verkehrskontrollen im Landkreis Sömmerda

    Sömmerda (ots) - In der Nacht zum Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda im Landkreis mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden mehrere Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln standen. Nach Mitternacht wurde ein VW Golf im Bereich Vor dem Obertor in der Ortslage Udestedt kontrolliert. Bei dem Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren