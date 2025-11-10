Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge bei Einbruch in Gartenlaube gestohlen

Erfurt (ots)

Samstagmorgen drangen Unbekannte in eine Gartenlaube in der Apoldaer Straße in Erfurt ein. Kurz nach 04:00 Uhr überstiegen die Täter die Umfriedung des Grundstücks und warfen anschließend eine Scheibe ein, um in die Laube zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und hebelten zudem eine Tür zu einem angrenzenden Schuppen auf. Aus der Gartenlaube und dem Schuppen entwendeten sie verschiedene Werkzeuge im Wert von etwa 1.300 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung wurden eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell