Polizei Hamburg

POL-HH: 250221-1. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Borgfelde

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.02.2025, 20:29 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Oben Borgfelde / Klaus-Groth-Straße

Am Donnerstagabend griff im Stadtteil Borgfelde ein Unbekannter einen Mann an, verletzte diesen schwer und entwendete anschließend dessen Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den ersten Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Mitte II (LKA 164) zufolge befand sich ein 47-Jähriger gestern Abend auf seinem Heimweg, als er im Bereich der Grünfläche "Oben Borgfelde" von einer unbekannten Person auf Zigaretten angesprochen wurde.

Nachdem der Mann angab, keine Zigaretten zu besitzen, griff ihn der Tatverdächtige unvermittelt an und verletzte ihn schwer. Im Verlauf entriss der mutmaßliche Räuber dem Geschädigten dessen Rucksack und flüchtete in Richtung des Bahnhofes "Berliner Tor". Der 47-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde nach erster Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mehrerer Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zum Ergreifen einer tatverdächtigen Person.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 20 Jahre alt - sehr junges, "arabisches" Erscheinungsbild - schlanke Statur - kurze, lockige, schwarze Haare mit einem sogenannten "Undercut" - bekleidet mit einer roten/dunkelroten Jacke - trug weiße Kopfhöher

Die Ermittlungen dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

