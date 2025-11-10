Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei betrunkene Autofahrer in Erfurt erwischt

Erfurt (ots)

Zwei betrunkene Autofahrer gingen der Erfurter Polizei am Wochenende ins Netz. Bereits in der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte kurz vor 04:00 Uhr einen 51-jährigen Volvo-Fahrer in der Stotternheimer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,4 Promille. In der darauf folgenden Nacht wurde kurz nach 01:00 Uhr ein 26-jähriger Nissan-Fahrer in der Straße Am Schwemmbach gestoppt. Auch er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was ein Test mit über zwei Promille bestätigte. In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

