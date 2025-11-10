PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei betrunkene Autofahrer in Erfurt erwischt

Erfurt (ots)

Zwei betrunkene Autofahrer gingen der Erfurter Polizei am Wochenende ins Netz. Bereits in der Nacht zu Samstag kontrollierten Beamte kurz vor 04:00 Uhr einen 51-jährigen Volvo-Fahrer in der Stotternheimer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von knapp 1,4 Promille. In der darauf folgenden Nacht wurde kurz nach 01:00 Uhr ein 26-jähriger Nissan-Fahrer in der Straße Am Schwemmbach gestoppt. Auch er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was ein Test mit über zwei Promille bestätigte. In beiden Fällen untersagten die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen die beiden Männer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 07:35

    LPI-EF: Politisch motivierte Bedrohung und Beleidigung

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer politisch motivierten Bedrohung und Beleidigung. Gegen 01:25 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann in der Krämpferstraße von einer Gruppe von etwa sechs bis sieben Personen verfolgt und in der Folge bedroht sowie beleidigt. Der Geschädigte wandte sich an eine Polizeistreife, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Angers befand. Die Beamten ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 07:34

    LPI-EF: Werkzeuge bei Einbruch in Gartenlaube gestohlen

    Erfurt (ots) - Samstagmorgen drangen Unbekannte in eine Gartenlaube in der Apoldaer Straße in Erfurt ein. Kurz nach 04:00 Uhr überstiegen die Täter die Umfriedung des Grundstücks und warfen anschließend eine Scheibe ein, um in die Laube zu gelangen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und hebelten zudem eine Tür zu einem angrenzenden Schuppen auf. Aus der Gartenlaube und dem Schuppen entwendeten sie ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 07:33

    LPI-EF: Polizisten in der Erfurter Innenstadt angegriffen und beleidigt

    Erfurt (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden hat ein 46-Jähriger in der Erfurter Innenstadt versucht, zwei Polizisten anzugreifen. Die beiden Beamten befanden sich kurz vor 04:00 Uhr in der Johannesstraße, um eine Verlustanzeige wegen eines verlorenen Mobiltelefons aufzunehmen, als der Mann ohne erkennbaren Grund mit erhobenen Fäusten auf sie zuging und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren