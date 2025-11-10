Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Gestohlenes Kleinkraftrad wieder aufgetaucht
Erfurt (ots)
Vergangenes Wochenende wurde in der Dornheimstraße in Erfurt ein Kleinkraftrad gestohlen. Das Fahrzeug der Marke "Benero" war ordnungsgemäß gesichert abgestellt, als sich Unbekannte daran zu schaffen machten und das Lenkradschloss überwanden. Anschließend versuchten die Täter, das Kleinkraftrad zu starten, was jedoch misslang. Das gestohlene Fahrzeug im Wert von etwa 200 Euro wurde später von einem Zeugen unweit des Tatortes beschädigt aufgefunden. Die Polizei sicherte Spuren und leitete Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ein. (DS)
