Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flasche auf fahrendes Auto geworfen

Erfurt (ots)

Gestern Abend kam es in der Stotternheimer Straße in Erfurt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Gegen 21:30 Uhr fuhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer stadtauswärts, als plötzlich ein 43-jähriger Mann von einer Mittelinsel aus eine gefüllte Glasflasche auf sein Auto warf. Die Flasche traf den BMW an der Fahrertür, wodurch ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der polizeibekannte Tatverdächtige konnte wenig später durch Polizeikräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er stand mit knapp einem Promille unter Alkoholeinfluss. Da er zuvor bereits durch mehrere Delikte, u. a. Körperverletzungen, aufgefallen war, bestätigte ein Richter die vorläufige Festnahme. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (DS)

