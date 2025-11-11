Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb auf frischer Tat gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagabend stellten Polizisten einen Einbrecher in Kölleda auf frischer Tat. Der 54-Jährige versuchte gegen 22:45 Uhr in eine Pflegeeinrichtung für Senioren in der Eugen-Richter-Straße einzubrechen. Ein aufmerksamer Pfleger beobachtete den polizeibekannten Mann und wählte den Polizeinotruf. Polizeibeamte kamen daraufhin zu Einsatz, stellten den Einbrecher und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos wurde Einbruchswerkzeug gefunden und beschlagnahmt. Nach Abschluss der Spurensicherung wurde der 54-Jährige mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell