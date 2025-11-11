PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Papiertonne gerät in Brand

Erfurt (ots)

Gestern Nacht geriet eine Papiertonne im Erfurter Stadtteil Ilversgehofen in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 23:15 Uhr in die Straße Am Salpeterberg gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Hausfassade verhindert werden. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. (SO)

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
