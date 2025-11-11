LPI-EF: Papiertonne gerät in Brand

Erfurt (ots) - Montagmorgen kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Gegen 09:25 Uhr befuhr ein 68-jähriger Kia-Fahrer den Klostergang in Richtung Regierungsstraße und wollte nach links in diese einbiegen. Dabei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer Straßenbahn, die in Richtung Brühler Garten unterwegs gewesen war und stieß mit ihr ...

mehr