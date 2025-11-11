LPI-EF: Batterien aus Lkw gestohlen

Erfurt (ots) - Am Wochenende hatten es Diebe auf eine Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag brachen sie mit Gewalt in ein Geschäftshaus in der Neuwerkstraße ein und verschafften sie sich Zutritt zu einer Arztpraxis. Dort entwendeten sie diverse Büroartikel und einen Behandlungsstuhl im Wert von über 1.000 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) ...

