Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Batterien aus Lkw gestohlen

Erfurt (ots)

Am Wochenende machten sich Diebe an einem Lkw in Buttstädt zu schaffen. Im Tatzeitraum von Freitag bis Montag entfernten sie in der Straße Am Safransgarten mehrere Batterien aus einem Lkw. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute im Wert von etwa 500. Einen Schaden verursachten sie hierbei nicht. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Diebstahl an einem Kraftfahrzeug auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

