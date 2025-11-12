PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Einbrüche in Wohnwagen und Reisemobile: Polizei gibt wichtige Tipps zur Sicherheit

Erfurt/Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

In den Wintermonaten, wenn viele Wohnwagen und Reisemobile längere Zeit ungenutzt bleiben, steigt das Risiko für Einbrüche und Diebstähle. Auch in Erfurt hatten es Unbekannte in den letzten Wochen auf zwei Wohnwagen abgesehen. In der Warschauer Straße hebelten die Täter eine Dachluke sowie ein Seitenfenster auf und stahlen einen Akkuschrauber sowie mehrere Lampen. Der verursachte Sachschaden war jedoch deutlich höher als das Beutegut.

Deshalb appelliert die Polizei an alle Fahrzeugbesitzer, gezielte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um ihr Fahrzeug auch während der Saisonpause optimal zu schützen. Verwenden Sie dazu zusätzliche Schlösser für Türen und Fenster sowie eine Radkralle oder eine Lenkradsperre, um das Fahrzeug vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Stellen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Reisemobil an einem gut beleuchteten, sichtbaren Ort ab und entfernen Sie wertvolle Gegenstände, um Einbrecher nicht in Versuchung zu führen. Achten Sie darauf, dass alle Fenster und Türen stets verschlossen sind - auch bei kurzen Abwesenheiten. Eine Alarmanlage oder GPS-Ortung erhöht die Sicherheit zusätzlich, insbesondere bei längeren Abstellzeiten. Schützen Sie Ihr Fahrzeug durch gezielte Maßnahmen und minimieren Sie so das Risiko eines Einbruchs. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

