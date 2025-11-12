Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Missglücktes Einparkmanöver unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Vieselbach missglückte gestern Abend ein Einparkmanöver gehörig. Gegen 19:40 Uhr wollte ein 56-jähriger Hyundai-Fahrer in der Straße Am Bahnhof seitlich einparken. Dabei stieß er gegen einen vor ihm geparkten Citroen und verursachte dabei an beiden Autos Sachschaden. Der Besitzer des Citroens verständigte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 56-Jährige mit knapp zwei Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins muss er sich nun auch strafrechtlich für die Trunkenheitsfahrt verantworten. (DS)

