Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte nach Handtaschendiebstahl auf dem Anger gesucht

Erfurt (ots)

Bereits am 23.10.2025 kam auf dem Erfurter Anger zu einem Handtaschendiebstahl. Ein 17-Jähriger und sein unbekannter Komplize stahlen einer Frau gegen 20:00 Uhr auf Höhe der Hauptpost die Handtasche. Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei informierten. Den Beamten gelang es anschließend, einen der Täter festzustellen und zu identifizieren.

Jedoch ist die geschädigte Frau bisher unbekannt. Sie war zum Tatzeitpunkt mit einem Rollator unterwegs gewesen. Bekleidet war die Frau mit einer Jeans, hellen Schuhen, einem beigefarbenen Anorak sowie einer Mütze mit hellem Rand und möglicherweise heller Bommel.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der unbekannten, geschädigten Dame. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zur Geschädigten machen können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/5743-23100) unter Nennung der Vorgangsnummer 027671 zu melden. (DS)

