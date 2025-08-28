Polizei Bielefeld

POL-BI: Mit dem Bus auf den Gehweg? Ja, das geht...

MK / Bielefeld / Stadtgebiet - Gemeint ist der sogenannte "Walking Bus", der keine Räder besitzt und in dem nicht Platz genommen werden kann. Dafür können Sie sich als Eltern mit mehreren Kindern oder anderen Eltern zusammenschließen und sich gemeinsam auf den Schulweg begeben.

Unter einem "Walking-Bus" versteht man einen Zusammenschluss von Grundschülern, die zu Fuß auf ihrem Schulweg unterwegs sind. Dabei sollte mindestens ein Erwachsener die Schüler begleiten. Vorteilhaft sind je nach Anzahl der Kinder mehrere erwachsene Begleiter.

Die Schüler gehen in einer Gruppe und sammeln auf einem festgelegten Weg ihre Mitschüler ein, wie ein Linienbus bei seinem Stopp an Haltestellen. So lernen Kinder, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Wenn es einmal nötig sein sollte, können die begleitenden Erwachsenen eingreifen. Der "Walking-Bus" fördert nicht nur die Eigenverantwortung der Kinder, er entlastet zudem die Straßen, wenn die Kinder nicht mit dem Auto bis vor das Schulgebäude gefahren werden.

Und so kann es funktionieren - mehr Informationen rund um das Thema "Walking Bus", als Alternative zur täglichen Autofahrt, finden Sie bei der Landesverkehrswacht NRW:

https://www.landesverkehrswacht-nrw.de/unsere-themen/fur-schuler/walking-bus/

