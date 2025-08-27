Polizei Bielefeld

POL-BI: Tätowiergerät & Staubsauger entwendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Buschkamp - In der Nacht von Montag auf Dienstag, 26.08.2025, brachen unbekannte Täter in drei Kellerräume ein. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Keller an der Straße Gehrenberg, in Höhe Steinstraße, entwendeten die Einbrecher eine Tasche. Der Tatzeitraum liegt zwischen 16:00 Uhr am Montag und 09:00 Uhr am Dienstag.

Zwischen 17:00 Uhr am Montag und 09:15 Uhr am Dienstag brachen zudem Unbekannte in einen Keller an der Helmholtzstraße, in Höhe Schlosserstraße, ein. Sie entkamen mit einem Tätowiergerät in eine unbekannte Richtung.

Des Weiteren wurden zwei Kellerräume an der Max-Planck-Straße, im Bereich zwischen der Straße Am Flugplatz und der Zeppelinstraße, aufgebrochen. Es wurden Haushaltsartikel, ein Staubsauger, ein Herrenfahrrad und Schuhe gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr am Montag und 10:00 Uhr am Dienstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den drei Einbrüchen, zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell