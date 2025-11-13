Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte werfen Ampel um

Erfurt (ots)

Vergangene Nacht haben Unbekannte eine Ampel in Erfurt umgeworfen. Gegen 01:30 Uhr stießen die Täter eine Fußgängerampel in der Lutherstraße um. Der Mast kam auf den Straßenbahngleisen zum Liegen. Glücklicherweise bemerkte ein Straßenbahnfahrer das Hindernis rechtzeitig, wodurch ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Der entstandene Sachschaden an der Ampel wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell