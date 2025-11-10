Polizei Bielefeld

POL-BI: 5.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme in der MK Obermarkt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden- Am Freitag, 07.11.2025, nahmen Polizisten den zweiten, noch gesuchten 32-jährigen Tatverdächtigen in der MK Obermarkt fest.

Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer schweren Körperverletzung vom 03.03.2024 in der Mindener Innenstadt, konnte jetzt der gesuchte Tatverdächtige in einer Wohnung in der Straße Am Sollkamp in Minden widerstandlos festgenommen werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5971433 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5763045 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5739772 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5735487

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell