POL-BI: 5.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme in der MK Obermarkt
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Minden- Am Freitag, 07.11.2025, nahmen Polizisten den zweiten, noch gesuchten 32-jährigen Tatverdächtigen in der MK Obermarkt fest.
Nach einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer schweren Körperverletzung vom 03.03.2024 in der Mindener Innenstadt, konnte jetzt der gesuchte Tatverdächtige in einer Wohnung in der Straße Am Sollkamp in Minden widerstandlos festgenommen werden.
