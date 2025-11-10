Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrer nimmt Abkürzung: 16-Jähriger Radfahrer verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Ein 16-jähriger Fahrradfahrer trug am Samstag, 08.11.2025, bei einem Unfall auf der Beckhausstraße leichte Verletzungen davon, nachdem ein Pkw-Fahrer aus einem Verkehrskreisel falsch abgebogen war.

Der 52-jährige Bielefelder fuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem Skoda Roomster auf der Brüggemannstraße in Richtung Beckhausstraße. Er verließ einen dortigen Kreisel verbotswidrig hinter der Verkehrsinsel und fuhr auf der Beckhausstraße in den Gegenverkehr, um sofort wieder nach links in die Turbinenstraße abbiegen zu können.

Dabei übersah er einen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg der Beckhausstraße in Richtung Kreisel fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 16-Jährige leicht.

Der Pkw-Fahrer leistete Erste-Hilfe bei dem Jugendlichen. Einen Rettungswagen lehnte der 16-Jährige ab.

