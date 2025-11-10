POL-BI: Nachbar erblickt Einbrecher bei der Flucht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Buschkamp - Am Sonntag, 09.11.2025, brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Ebberghöhe ein. Sie flüchteten mit einem schwarzen oder dunkelgrauen Auto. Zeugen lasen die Kennzeichen-Ortskennung "FT" ab.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand parkten die Einbrecher ihren Fluchtwagen am Fahrbahnrand der Straße Ebberghöhe. Sie betraten zwischen 17:45 Uhr und 18:05 Uhr das Grundstück und brachen eine Terrassentür auf. Im Gebäude lösten sie einen akustischen Alarm aus, den ein Nachbar wahrnahm. Die Täter ergriffen ohne Beute in Richtung Brackweder Straße die Flucht.
Es soll sich um mindestens drei männliche Täter gehandelt haben. Sie waren dunkel gekleidet, trugen Handschuhe und vermutlich Sturmhauben. Eine Person hatte zudem einen Rucksack.
Bei dem Fluchtwagen soll es sich um einen schwarzen oder dunkelgrauen 1er BMW oder um einen VW Golf gehandelt haben. Eine Zeugin konnte die Kennzeichen-Ortskennung "FT" benennen.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Fluchtwagen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
